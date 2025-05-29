В Приморье полным ходом идет стройка моста на границе с КНДР: как будет выглядеть

Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2024 году, мост длиной около 1 километра с подходами с российской стороны протяженностью 2,4 км возводится в рамках нацпроекта. Торжественный старт строительным работам был дан 30 апреля текущего года. На церемонии председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что новый маршрут позволит бизнесу значительно увеличить объемы грузоперевозок и снизить логистические затраты. По его словам, это обеспечит стабильные поставки продукции и расширит торгово-экономическое сотрудничество России и КНДР. В Минтрансе подтвердили, что завершение строительства моста намечено на 2026 год.