В Приморье полным ходом идет стройка моста на границе с КНДР: как будет выглядеть

Как сообщили в Минтрансе России, под руководством министра транспорта Романа Старовойта состоялось совещание, посвященное ходу возведения моста через реку Туманная и обустройству пункта пропуска «Хасан». В обсуждении участвовали представители Росавтодора и ФГКУ «Росгранстрой».
Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2024 году, мост длиной около 1 километра с подходами с российской стороны протяженностью 2,4 км возводится в рамках нацпроекта. Торжественный старт строительным работам был дан 30 апреля текущего года. На церемонии председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что новый маршрут позволит бизнесу значительно увеличить объемы грузоперевозок и снизить логистические затраты. По его словам, это обеспечит стабильные поставки продукции и расширит торгово-экономическое сотрудничество России и КНДР. В Минтрансе подтвердили, что завершение строительства моста намечено на 2026 год.
Параллельно по национальному проекту «Эффективная транспортная система» рядом с мостом создается пункт пропуска «Хасан». Он будет оснащен 10 полосами движения и рассчитан на пропуск до 300 транспортных средств и 2850 человек в сутки, с возможностью увеличения пропускной способности. Финансирование проекта обеспечено. Сдача пункта пропуска в эксплуатацию запланирована одновременно с открытием моста — в 2026 году.
Напомним, ранее эксперты рассказали, чего ждать от строительства моста, который свяжет Россию и КНДР. Также стало известно, что из Владивостока могут запустить паром на северокорейские пляжи.