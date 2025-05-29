На Кубани благоустроили более 30 новых турмаршрутов

В Краснодарском крае развивают, помимо пляжного и горнолыжного отдыха, событийный, винный, аграрный и экотуризм. Теперь проводить экскурсии смогут только обученные гиды, подтвердившие свою квалификацию. Процедура аттестации стала обязательной с 1 марта 2025 года.
«Также обязательная аттестация исключит теневой турбизнес, повысит безопасность на маршрутах», — заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По количеству квалифицированных экскурсоводов лидируют Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск. После сдачи экзаменов им выдают нагрудные карточки с двумерным штрихкодом.
Квалификационный экзамен включает два этапа: тестирование и практическое задание. В тесте 30 вопросов, которые проверяют знание законодательства в сфере туризма, туристических ресурсов России и особенностей Краснодарского края. Вопросы также касаются техники безопасности во время экскурсий, первой помощи и культуры речи. На практическом этапе необходимо ответить на вопросы по выбранной теме, провести часть экскурсии по заданному маршруту и рассказать о конкретном объекте. Экскурсоводы сдают экзамен на русском языке, а гиды-переводчики — еще и на иностранном.
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края уже провело более 30 квалификационных экзаменов. 28 мая в испытаниях участвовали 30 специалистов из Анапы, Геленджика и Новороссийска.