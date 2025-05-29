На Кубани благоустроили более 30 новых турмаршрутов

Квалификационный экзамен включает два этапа: тестирование и практическое задание. В тесте 30 вопросов, которые проверяют знание законодательства в сфере туризма, туристических ресурсов России и особенностей Краснодарского края. Вопросы также касаются техники безопасности во время экскурсий, первой помощи и культуры речи. На практическом этапе необходимо ответить на вопросы по выбранной теме, провести часть экскурсии по заданному маршруту и рассказать о конкретном объекте. Экскурсоводы сдают экзамен на русском языке, а гиды-переводчики — еще и на иностранном.