Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ могут ужесточить правила пропуска скорой помощи и «высокопоставленных лиц»

Министерство транспорта России разработало поправки в Правила дорожного движения, которые конкретизируют действия водителей при приближении машин с действующими специальными знаками оповещения.

Министерство транспорта России разработало поправки в Правила дорожного движения, которые конкретизируют действия водителей при приближении машин с действующими специальными знаками оповещения. Подробности приводит «Коммерсантъ».

«…Если изменения примут, водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед “гражданскими” машинами, перевозящими высокопоставленных лиц», — отметили авторы материала.

Согласно проекту поправок, автомобилистов обяжут либо перестроиться в соседний ряд, либо предпринять другие действия для предоставления спецтранспорту свободного проезда.

Как отметили в «Ъ», также на дороге будет необходимо пропускать организованные колонны во главе с автомобилями, имеющими цветовые опознавательные символы и действующие маячки.

Стоит отметить, что это не первое ужесточение требований к российским автовладельцам, которое появится в 2025 году. Ранее стало известно, что в Государственное Думе хотят расширить полномочия Госавтоинспекции в лишении водительских прав.