В РФ могут ужесточить правила пропуска скорой помощи и «высокопоставленных лиц»

Министерство транспорта России разработало поправки в Правила дорожного движения, которые конкретизируют действия водителей при приближении машин с действующими специальными знаками оповещения. Подробности приводит «Коммерсантъ».
«…Если изменения примут, водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед “гражданскими” машинами, перевозящими высокопоставленных лиц», — отметили авторы материала.
Согласно проекту поправок, автомобилистов обяжут либо перестроиться в соседний ряд, либо предпринять другие действия для предоставления спецтранспорту свободного проезда.
Как отметили в «Ъ», также на дороге будет необходимо пропускать организованные колонны во главе с автомобилями, имеющими цветовые опознавательные символы и действующие маячки.
Стоит отметить, что это не первое ужесточение требований к российским автовладельцам, которое появится в 2025 году. Ранее стало известно, что в Государственное Думе хотят расширить полномочия Госавтоинспекции в лишении водительских прав.