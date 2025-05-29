Глава Минэнерго прокомментировал повышение цен на газ

«Я не могу говорить за весь народ. Но работа по разъяснению со стороны министерств ведется, велась и будет вестись. Это необходимая мера для достижения экономической нейтральности нашего национального оператора — “Казахгаза”. В России говорят, что “Газпром” — это народное достояние. Почему “Казахгаз” не может быть нашим народным достоянием? Это такая же газовая компания, которая ежедневно обеспечивает весь Казахстан голубым топливом. И конечно, ее тоже нужно беречь. Но надо понимать: мы не можем бесплатно обеспечивать страну газом. Если вы посмотрите, сколько “Казахгаз” инвестирует в то, чтобы добыть это голубое топливо, станет ясно, что это значительные затраты. Это тоже немалые расходы. Если мы хотим иметь надежный источник газа, мы должны понимать, что нужны большие инвестиции», — дополнил Ерлан Аккенженов.