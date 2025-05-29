В Краснодаре более тысячи педагогов оформили компенсацию за ипотеку

— В Краснодаре ежегодно строят и открывают современные школы и детские сады, и для их работы необходимы педагоги. Поэтому в городе действуют различные меры поддержки, включая компенсацию затрат на ипотеку и наём жилья. Мы видим эффективность этих мер: за последний год в город переехали 69 педагогов из других регионов, — отметила заместитель главы Краснодара Анна Леонова.