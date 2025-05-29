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В Краснодаре более тысячи педагогов оформили компенсацию за ипотеку

Педагогам Краснодара платят по 20 тысяч рублей за ипотеку.

Источник: Комсомольская правда

Учителям и воспитателям в Краснодаре компенсируют затраты на ипотеку, выплачивая ежемесячно по 20 тысяч рублей. Эта мера поддержки была введена в апреле 2024 года, и с тех пор 1067 человек оформили документы на получение компенсации.

— В Краснодаре ежегодно строят и открывают современные школы и детские сады, и для их работы необходимы педагоги. Поэтому в городе действуют различные меры поддержки, включая компенсацию затрат на ипотеку и наём жилья. Мы видим эффективность этих мер: за последний год в город переехали 69 педагогов из других регионов, — отметила заместитель главы Краснодара Анна Леонова.

Компенсация по ипотеке выплачивается педагогам в течение трёх лет, после чего необходимо отработать в образовательной организации еще два года. Для оформления выплаты нужно работать по трудовому договору не менее чем на 1 ставку.

Также в Краснодаре педагоги могут получать компенсацию за наём жилья в размере 15 тысяч рублей ежемесячно в течение двух лет. Этой мерой воспользовались 130 педагогов.

Кроме того, учителя могут претендовать на социальные выплаты из краевого бюджета в размере 1 млн и 1.5 млн рублей для улучшения жилищных условий, таких как первоначальный взнос по ипотеке, строительство дома или ремонт жилья.

Подробности о мерах соцподдержки можно узнать по телефону «горячей линии» департамента образования: 8 (918) 024−94−80, а также на сайте «Работа для педагогов в Краснодаре».