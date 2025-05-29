Миронов раскритиковал чиновников за срыв освоения бюджета и дорогие займы

«На будущее мы предлагаем сократить заимствования для покрытия дефицита», — сказал Миронов ТАСС. Он отметил, что значительная часть выделенных бюджетных средств не осваивается своевременно, а их использование зачастую откладывается на конец года. Это приводит к поспешному проведению торгов и сомнительному качеству реализуемых проектов. При этом часть неиспользованных средств остается на счетах казначейства, включая средства, полученные по дорогостоящим займам.