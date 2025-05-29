Миронов раскритиковал чиновников за срыв освоения бюджета и дорогие займы

Значительная часть выделенных бюджетных средств не осваивается своевременно.
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением сократить объем государственных заимствований для покрытия дефицита федерального бюджета. По его мнению, Минфину стоит искать альтернативные источники финансирования, чтобы снизить долговую нагрузку на экономику.
«На будущее мы предлагаем сократить заимствования для покрытия дефицита», — сказал Миронов ТАСС. Он отметил, что значительная часть выделенных бюджетных средств не осваивается своевременно, а их использование зачастую откладывается на конец года. Это приводит к поспешному проведению торгов и сомнительному качеству реализуемых проектов. При этом часть неиспользованных средств остается на счетах казначейства, включая средства, полученные по дорогостоящим займам.
В качестве одной из альтернатив Миронов предложил использовать специальные облигации, которые мог бы выпускать Банк России для кредитования правительства на льготных условиях. Такой подход, по его мнению, позволит снизить зависимость от коммерческих банков и уменьшить расходы на обслуживание долга, особенно в условиях высокой ключевой ставки.
Депутат обратил внимание на то, что значительная часть заимствований осуществляется по плавающей процентной ставке, зависящей от ключевой ставки Центробанка. В периоды ее повышения, как это было при ставке 21%, нагрузка на бюджет резко возрастает, что создает дополнительные финансовые риски.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект с изменениями в федеральный бюджет на 2025 год. Фракция «Справедливая Россия — За правду» стала единственной, кто не поддержал документ. Согласно поправкам, доходы бюджета в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, расходы — 42,3 трлн рублей. Дефицит ожидается на уровне 3,8 трлн рублей.