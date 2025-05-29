Самара приняла все 40 односекционных трамваев «Львенок» на 2025 год

Напомним, первые «Львята» начали поступать в город в феврале этого года. Их пустили по маршруту № 13. После того, как на этом направлении заменили все старые трамваи, вновь поступающих «Львят» начали распределять и на другие. Договор лизинга заключен на поставку 71 односекционного трамвая.