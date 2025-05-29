Самара приняла все 40 односекционных трамваев «Львенок» на 2025 год

Самара приняла еще одну поставку односекционных трамваев «Львенок», она стала последней в этом году. В 2026-м придет еще 31. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.
«Хорошо, что обновили парк практически в начале года. Сейчас у нас 40 новых “Львят”, из них 34 уже в работе, еще шесть проходят приемку, пусконаладку и обкатку. В Самару поступают максимально современные российские трамваи — лучшие в машиностроительной отрасли», — написал мэр.
В начале июня все «Львята» выйдут на маршруты №№ 1, 3, 13, 15, 16 и 18. Следующим этапом развития трамвайного движения Самары власти планируют ремонт путей. Каждый трамвай рассчитан на 161 пассажира, сидячих мест в нем предусмотрено 40. Есть система климат-контроля, интерактивное управление и др.
Напомним, первые «Львята» начали поступать в город в феврале этого года. Их пустили по маршруту № 13. После того, как на этом направлении заменили все старые трамваи, вновь поступающих «Львят» начали распределять и на другие. Договор лизинга заключен на поставку 71 односекционного трамвая.