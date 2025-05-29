Суд в Приморье обязал стройкомпанию из Москвы выплатить 328 млн рублей

ООО «Территориальная Мостостроительная Компания» через суд добилось взыскания крупной суммы долга с ООО «Региональная строительная компания». Арбитражный суд Приморья обязал ответчика выплатить 328,3 млн рублей за выполненные субподрядные работы, а также почти 3,9 млн рублей неустойки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе суда.
Как следует из материалов дела, компании заключили ряд договоров на выполнение строительных работ по нескольким объектам, включая развитие территории «Уюн» в Южно-Сахалинске, реконструкцию мостового перехода через реку Астраханка на км 78+675 автомобильной дороги Михайловка — Турий Рог в Приморье и путепровода через железную дорогу на подъезде к селу Тереховка.
Истец полностью выполнил свою часть обязательств: произвёл устройство бурокасательных столбов, реконструкцию мостов и другие технические работы. Результаты были приняты заказчиком без замечаний. Однако в установленные сроки оплата за работы произведена не была.
После безрезультатных попыток досудебного урегулирования спора подрядчик обратился в суд. В ходе разбирательства суд установил, что документы подтверждают факт исполнения обязательств истцом. Ответчик же не представил доказательств оплаты или иных возражений.
В результате суд признал требования мостостроительной компании обоснованными и обязал «Региональную строительную компанию» выплатить задолженность и штрафные санкции.