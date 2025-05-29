Суд в Приморье обязал стройкомпанию из Москвы выплатить 328 млн рублей

Как следует из материалов дела, компании заключили ряд договоров на выполнение строительных работ по нескольким объектам, включая развитие территории «Уюн» в Южно-Сахалинске, реконструкцию мостового перехода через реку Астраханка на км 78+675 автомобильной дороги Михайловка — Турий Рог в Приморье и путепровода через железную дорогу на подъезде к селу Тереховка.