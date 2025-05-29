Летом увеличат количество рейсов из Самары в Тбилиси

В Самарской области международный аэропорт «Курумоч» представил изменения в расписании. В первые дни летних каникул планируют увеличить количество рейсов в Тбилиси, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
— С 3 июня рейсы в столицу Грузии планируют осуществлять 3 раза в неделю. Частоту полетов на данном направлении увеличит авиакомпания «Red Wings». Вылет из Самары по вторникам в 06:10, прибытие в Тбилиси в 08:55, продолжительность полета 2 часа 45 минут, — отметили в сообщении.
Рейсы будут выполнять на самолете «Суперджет», вместимость которого до 100 пассажиров. Рейсы в Тбилиси также выполняют по четвергам и субботам. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта.