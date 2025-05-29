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В Центробанке РФ рассказали об инфляции в Волгоградской области

Потребительские цены в апреле 2025 года выросли в регионе на 0,6%.

Источник: Reuters

За год рост потребительских цен составил 9,7%. Этот показатель ниже, чем в среднем по России (10,2%). Основной фактор повышения цен — продукты питания, особенно плодоовощная продукция, которая прибавила в стоимости 3,9% за месяц и 35,2% за год. Это связано с исчерпанием запасов прошлого урожая и увеличением импортных поставок.

При этом стоимость яиц снизилась на 11,7% за месяц и почти на 24% за год. Этому способствовало увеличение производства и включение продукта в перечень социально значимых товаров.

Цены на непродовольственные товары оставались стабильными, за исключением инструментов, которые прибавили в стоимости на 3,7% за месяц и на 13,6% за год. Это вызвано началом сезона садовых и ремонтных работ, отметили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.