В Центробанке РФ рассказали об инфляции в Волгоградской области

За год рост потребительских цен составил 9,7%. Этот показатель ниже, чем в среднем по России (10,2%). Основной фактор повышения цен — продукты питания, особенно плодоовощная продукция, которая прибавила в стоимости 3,9% за месяц и 35,2% за год. Это связано с исчерпанием запасов прошлого урожая и увеличением импортных поставок.