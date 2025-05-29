Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки в июне на 1−2%

«Дискуссия о величине снижения, скорее всего, будет на интервале 1−2%. С учётом максимальной осторожности Банка России к реализации денежно-кредитной политики, предполагаю, что снижение ключевой ставки произойдёт на 1% (до 20%). Вероятность именно такого варианта я оцениваю в 70%. Вероятность со снижением до 19% составляет 20%», — сказал эксперт и добавил, что 10% он оставляет на решение оставить ключевую ставку без изменений.