Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки в июне на 1−2%

На ближайшем заседании Совета директоров Банка России, которое произойдет 6 июня, может быть принято решение о снижении ключевой ставки. Таким прогнозом с aif.ru поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Дискуссия о величине снижения, скорее всего, будет на интервале 1−2%. С учётом максимальной осторожности Банка России к реализации денежно-кредитной политики, предполагаю, что снижение ключевой ставки произойдёт на 1% (до 20%). Вероятность именно такого варианта я оцениваю в 70%. Вероятность со снижением до 19% составляет 20%», — сказал эксперт и добавил, что 10% он оставляет на решение оставить ключевую ставку без изменений.
По словам экономиста, часть банков ещё к прошлому заседанию подготовили свои продукты к снижению ключевой ставки до 20%, но этого не произошло, хотя и сигнал от Банка России был явно со смягчающим акцентом.
«Кто-то скорректировал свои предложения и временно можно было оформить вклады по более высоким ставкам, но сейчас, по сути, все банки готовы к снижению до 20%. Конечно, ставки и по вкладам, и по кредитам будут корректироваться в сторону снижения», — объяснил Балынин.
Экономист уточнил, что в настоящий момент крайне высокая вероятность, что и последующие заседания Совета директоров Банка России приведут к дальнейшему снижению ключевой ставки.
В свою очередь, финансист Владимир Брагин поделился мнением, что Центробанк может сохранить выжидательную позицию по ключевой ставке.