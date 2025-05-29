В Самаре завершается строительство проблемной «долёвки» ЖК «Садовая»

«Когда мы брались за объект, то понимали, что ни о какой прибыльности там речи и быть не может, было желание помочь решить практически патовую ситуацию, в которой оказались и люди, и область. Но изначально предполагалось, что непосредственно на строительство будут выделяться бюджетные субсидии, однако они не предоставлялись в полном объеме и своевременно. Мы вкладывали собственные средства, общий объем недополученного финансирования составил более 175 млн рублей. Но мы продолжаем работы только за свои деньги и кредиты. При этом кредиты приходится брать по повышенным ставкам, на общую хозяйственную деятельность. Проектное финансирование банки не выдают, так как объект — проблемный, обремененный дольщиками. Единственный вариант, при котором там согласны выделить финансирование на завершение строительства — при поручительстве со стороны властей. Мы обратились к руководству области с просьбой помочь в этом вопросе», — рассказывает Шматков.