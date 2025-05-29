Власти сказали, когда в торговых сетях будут продаваться белорусские овощи

Глава Брестчины сказал, что торговым сетям уже на данном этапе следует подписать контракты с сельхозорганизациями, чтобы потом они могли продавать картошку, лук, капусту и т.д. При этом Пархомчик сказал, что участвовать в формировании будущего урожая торговля должна и финансово.