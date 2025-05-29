Власти сказали, когда в торговых сетях будут продаваться белорусские овощи

Белорусские власти сказали о роли торговых сетей в формировании будущего урожая. Об этом глава Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал на «Беларусь 1».
Так, говоря о сотрудничестве региона с торговыми сетями Пархомчик сказал о необходимости заблаговременно заключать контракты между аграриями и ритейлерами.
— Важно, чтобы сети участвовали в урожае 2025 года, — подчеркнул чиновник.
Глава Брестчины сказал, что торговым сетям уже на данном этапе следует подписать контракты с сельхозорганизациями, чтобы потом они могли продавать картошку, лук, капусту и т.д. При этом Пархомчик сказал, что участвовать в формировании будущего урожая торговля должна и финансово.
— Я за то, чтобы сети делали незначительную, но все-таки предоплату. Это будет гарантией выполнения обязательств тех, кто выращивает, и тех, кто потребляет, — уверен он.
А резюмируя, председатель Брестского облисполкома напомнил, что область выращивает 65% плодоовощной продукции для страны.
А еще ученые оценили масштаб гибели посевов в Беларуси из-за заморозков весной 2025 года.
Кстати, синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».
Тем временем в Беларуси эпидемиологи запретили продавать российские бумажные салфетки.