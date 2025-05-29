В Новосибирске начнут строить завод грузовиков за 20 млрд рублей

Как сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников, предприятие расположится рядом с промышленно-логистическим парком «Восточный» на восточном выезде из Новосибирска.
Инвестиционный проект компании «Тренд» на сумму 19,9 млрд рублей получил одобрение совета по инвестициям региона. На данный момент ведется проектирование завода, однако, по словам министра, из-за ограниченной доступности кредитных ресурсов реализация проекта может занять больше времени.
Завод будет выпускать грузовики массой от 2 до 15 тонн, а первую модель — пятитонный грузовик — планируется представить в 2027 году. Строительство пройдет в два этапа: на первом этапе организуют сборку из отечественных и зарубежных комплектующих с созданием цехов для производства рам, кабин и сборки. На втором этапе расширят производственную линейку и построят цеха для выпуска собственных комплектующих.
После выхода на полную мощность на предприятии будет занято более 2 тысяч человек, а к 2029 году ожидаемая выручка составит около 23 млрд рублей. Компания уже получила разрешение на выпуск более 500 автомобилей в год.