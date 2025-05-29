В Новосибирске начнут строить завод грузовиков за 20 млрд рублей

Завод будет выпускать грузовики массой от 2 до 15 тонн, а первую модель — пятитонный грузовик — планируется представить в 2027 году. Строительство пройдет в два этапа: на первом этапе организуют сборку из отечественных и зарубежных комплектующих с созданием цехов для производства рам, кабин и сборки. На втором этапе расширят производственную линейку и построят цеха для выпуска собственных комплектующих.