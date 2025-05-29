В Крыму построят четыре новых съезда с «Тавриды»

До 2030 года в Крыму планируют построить четыре новых съезда с федеральной трассы «Таврида». Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы продолжаем работу по съездам с дороги “Таврида” в Крыму, у нас запланированы четыре съезда», — цитирует вице-премьера агентство РИА Новости.
По его словам, строительство планируют завершить до 2030 года. Зампред российского правительства уточнил, что работы выполнят по программе развития Крыма и Севастополя.
Напомним, с момента открытия движения по крымской трассе «Таврида», с августа 2020 года, по этой дороге проехали в общей сложности более 23 млн раз. В среднем по ней проезжают около 14 тысяч машин в сутки.