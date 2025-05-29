Просроченные долги по кредиткам россиян выросли до ₽110 млрд

С октября 2024 года по апрель 2025 года совокупный размер просроченной задолженности по кредитным картам в России вырос почти на 70%, превысив рубеж в 110 миллиардов рублей.
Об этом информируют «Известия» со ссылкой на сведения Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
За указанный период доля проблемных платежей по картам достигла трёх процентов от общего объёма обязательств заёмщиков по данному продукту. Негативная тенденция обозначилась на рынке в прошлом году, а в начале 2025 года ситуация с рисками неплатежей усугубилась вследствие резкого снижения качества кредитного портфеля, пояснил руководитель ОКБ Михаил Алексин.
Начальник аналитического отдела инвесткомпании Олег Абелев связал эту динамику, в числе прочего, со снижением платёжеспособности граждан из-за высоких инфляционных процессов. По итогам I квартала 2025 года, напомнил эксперт, годовой рост потребительских цен в стране составил 8,3 процента.
Данный фактор стал особенно болезненным на фоне стагнации реальных доходов населения (совокупной прибыли после вычета долговых обязательств и арендных платежей), отметил аналитик Владимир Чернов. Ускоряющееся удорожание жизни вынуждает россиян оформлять кредиты по повышенным ставкам, что дополнительно подрывает их финансовую устойчивость и способность обслуживать ежемесячные платежи, заключил он.
На фоне ухудшения показателей просрочки в 2025 году участились обращения граждан в финансовые организации для реструктуризации займов. Согласно данным Банка России, за последние несколько кварталов доля реструктурированных розничных кредитов в совокупном портфеле банков увеличилась на 1,6 п.п., достигнув 2,7 процента. В регуляторе объяснили эту динамику тем, что за кредитными продуктами с повышенными ставками преимущественно обращаются заёмщики с высоким кредитным риском.
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