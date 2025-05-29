Просроченные долги по кредиткам россиян выросли до ₽110 млрд

На фоне ухудшения показателей просрочки в 2025 году участились обращения граждан в финансовые организации для реструктуризации займов. Согласно данным Банка России, за последние несколько кварталов доля реструктурированных розничных кредитов в совокупном портфеле банков увеличилась на 1,6 п.п., достигнув 2,7 процента. В регуляторе объяснили эту динамику тем, что за кредитными продуктами с повышенными ставками преимущественно обращаются заёмщики с высоким кредитным риском.