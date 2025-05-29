WP: переоборудование подаренного Трампу самолета обойдется дороже его стоимости

По данным издания, специалисты ВВС, осмотрев самолет, пришли к выводу, что он «очень плохо обслуживался», в связи с чем пока крайне нежелательно использовать его для поездок первого лица. Администрация президента США поручила привести воздушное судно в соответствии с требованиями военно-промышленной компании L3Harris Technologies на заводе в Техасе. Предварительные оценки ВВС США по стоимости модернизации самолета составили около $1,5 млрд.
Также издание отмечает, что вопреки заявлениям Пентагона, формальная процедура передачи самолета от Катара все еще не завершена. Изначально Трамп говорил о том, что передача борта в дар США была инициативой катарской стороны. Однако сейчас Катар настаивает на том, чтобы в официальном документе о передаче было указано, что приобретение самолета было инициировано самим хозяином Белого дома, а ближневосточная монархия на несет ответственности за дальнейшие действия с бортом.
Как указывает WP, действующая вашингтонская администрация первоначально вышла с коммерческим предложением о покупке самолета у Катара после того, как президент разочаровался затянувшимися работами по поставке двух самолетов Boeing стоимостью $3,9 млрд, которые были заказаны у корпорации как президентские борты еще во время первого срока Трампа. Далее катарская сторона предложила передать самолет США бесплатно.
Согласно планам, по данным газеты, сперва самолет будет передан на баланс американского правительства, а после окончания срока полномочий действующего президента борт намерены передать Фонду президентской библиотеки Трампа. По подсчетам ВВС США, демонтаж специально установленного оборудования для выполнения функций борта первого лица обойдется еще в $500 млн.
11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила поступление соответствующего предложения от катарского правительства. По данным газеты The Washington Post, лайнер уже более месяца находится в международном аэропорту Сан-Антонио (штат Техас).