WP: переоборудование подаренного Трампу самолета обойдется дороже его стоимости

Также издание отмечает, что вопреки заявлениям Пентагона, формальная процедура передачи самолета от Катара все еще не завершена. Изначально Трамп говорил о том, что передача борта в дар США была инициативой катарской стороны. Однако сейчас Катар настаивает на том, чтобы в официальном документе о передаче было указано, что приобретение самолета было инициировано самим хозяином Белого дома, а ближневосточная монархия на несет ответственности за дальнейшие действия с бортом.