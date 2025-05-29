В Ростове выявили нарушения в работе городского транспорта

Проверка транспорта проходила на территории предприятий МУП «Ростовская транспортная компания», ООО «Янтарь 1» и ООО «ТрансЭкспорт». Перевозчикам, у которых нашли нарушения, «поручено в оперативном порядке устранить их», — отметили в муниципалитете.