В Ростове выявили нарушения в работе городского транспорта

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Речь идет о работе системы кондиционирования, состоянии шин, кузовных элементов, напольного покрытия и санитарного состояния автобусов.
Проверка транспорта проходила на территории предприятий МУП «Ростовская транспортная компания», ООО «Янтарь 1» и ООО «ТрансЭкспорт». Перевозчикам, у которых нашли нарушения, «поручено в оперативном порядке устранить их», — отметили в муниципалитете.
Подобные проверки будут поведены во всех транспортных предприятиях Ростова-на-Дону.