В ЦБ заявили об отсутствии угрозы кризиса в отрасли строительства жилья в России

Как заметил собеседник издания, по состоянию на текущий момент все крупнейшие застройщики в стране сохраняют финансовую устойчивость. Габуния обратил внимание на то, что по прошлому году выручка у них была значительно наращена. Он подчеркнул, что в ЦБ смотрят на такой показатель, как отношение распроданности к стройготовности, и не наблюдают каких-то исторических минимумов, и в сложившейся ситуации регулятор также не наблюдает грядущего системного кризиса.