В ЦБ заявили об отсутствии угрозы кризиса в отрасли строительства жилья в России

Банк России подтвердил финансовую устойчивость всех крупнейших застройщиков жилья в России, не увидев «поводов для алармизма» в этой отрасли. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопросы «Российской газеты» на пресс-конференции по обзору финансовой стабильности.
Как заметил собеседник издания, по состоянию на текущий момент все крупнейшие застройщики в стране сохраняют финансовую устойчивость. Габуния обратил внимание на то, что по прошлому году выручка у них была значительно наращена. Он подчеркнул, что в ЦБ смотрят на такой показатель, как отношение распроданности к стройготовности, и не наблюдают каких-то исторических минимумов, и в сложившейся ситуации регулятор также не наблюдает грядущего системного кризиса.
Зампред ЦБ отметил, что ряд публичных строительных компаний продолжает выплачивать дивиденды своим акционерам, что наглядно свидетельствует об их финансовом благополучии. Габуния уточнил, что защита покупателей строящегося жилья обеспечивается за счет механизма эскроу-счетов и, если у застройщика будут проблемы, кредитор найдет того, кто достроит проект, а не бросит его недостроенным.
«Поводы для алармизма отсутствуют», — заключил собеседник издания.
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