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На Московской горке в Екатеринбурге снесут старые дома ради нового ЖК

На перекрестке улиц Московской и Гурзуфской построят новый ЖК.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на пересечении улиц Московской и Гурзуфской ради строительства нового жилого комплекса снесут два старых двухэтажных дома. Постановление об этом подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас на участке площадью более 4 тысяч «квадратов» расположены два дома 1953 года постройки. В ближайшие годы здесь появится жилой комплекс, где будет проживать около 350 человек, рядом с домами будет парковка на 117 мест.

Также застройщик проведет капитальный ремонт детского сада № 338, где появятся новые места для малышей. Все работы проведут до 2030 года в рамках проекта комплексного развития территории.