На Московской горке в Екатеринбурге снесут старые дома ради нового ЖК

В Екатеринбурге на пересечении улиц Московской и Гурзуфской ради строительства нового жилого комплекса снесут два старых двухэтажных дома. Постановление об этом подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, пишет ИА «Уральский меридиан».
Сейчас на участке площадью более 4 тысяч «квадратов» расположены два дома 1953 года постройки. В ближайшие годы здесь появится жилой комплекс, где будет проживать около 350 человек, рядом с домами будет парковка на 117 мест.
Также застройщик проведет капитальный ремонт детского сада № 338, где появятся новые места для малышей. Все работы проведут до 2030 года в рамках проекта комплексного развития территории.