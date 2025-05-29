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Новосибирск бьет рекорды по турпотоку: прирост на 150 тысяч человек

С января по март 2025 года Новосибирск принял 535 тыс. туристов, что на 150 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Среди сибирских городов Новосибирск удерживает лидерство по количеству гостей. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

По его словам, рост турпотока обусловлен развитием инфраструктуры, насыщенной событийной программой и созданием комфортных условий для гостей. Он также отметил, что за первый квартал 2025 года туристический налог принес в бюджет города более 19 млн рублей, которые будут направлены на благоустройство, разработку новых маршрутов и продвижение Новосибирска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире программы «Вести Новосибирск» 29 мая 2025 года сообщил, что в 2024 году регион посетили 3,3 млн человек, что стало рекордным показателем с заметным приростом по сравнению с предыдущими годами. Он выразил уверенность в устойчивости этой тенденции, подчеркнув, что россияне все чаще выбирают путешествия по своей стране, открывая ее разнообразие и привлекательность.