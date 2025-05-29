Новосибирск бьет рекорды по турпотоку: прирост на 150 тысяч человек

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире программы «Вести Новосибирск» 29 мая 2025 года сообщил, что в 2024 году регион посетили 3,3 млн человек, что стало рекордным показателем с заметным приростом по сравнению с предыдущими годами. Он выразил уверенность в устойчивости этой тенденции, подчеркнув, что россияне все чаще выбирают путешествия по своей стране, открывая ее разнообразие и привлекательность.