Новосибирск бьет рекорды по турпотоку: прирост на 150 тысяч человек

Среди сибирских городов Новосибирск удерживает лидерство по количеству гостей. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.
По его словам, рост турпотока обусловлен развитием инфраструктуры, насыщенной событийной программой и созданием комфортных условий для гостей. Он также отметил, что за первый квартал 2025 года туристический налог принес в бюджет города более 19 млн рублей, которые будут направлены на благоустройство, разработку новых маршрутов и продвижение Новосибирска.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире программы «Вести Новосибирск» 29 мая 2025 года сообщил, что в 2024 году регион посетили 3,3 млн человек, что стало рекордным показателем с заметным приростом по сравнению с предыдущими годами. Он выразил уверенность в устойчивости этой тенденции, подчеркнув, что россияне все чаще выбирают путешествия по своей стране, открывая ее разнообразие и привлекательность.