Центробанк: В Свердловской области стали меньше работать и больше есть

В Свердловской области на фоне замедления промышленного производства в регионе активно растет сфера общественного питания. Об этом говорится в докладе ЦБ о состоянии региональной экономики весной 2025 года.
Особенно бурно развивается сегмент фастфуда с доставкой. Также замечен рост федеральных сетей кофеен и баров, вытесняющих менее устойчивых игроков.
По данным отраслевых участников, наиболее интенсивное расширение заведений происходит в районах новой жилой застройки, рядом с туристическими объектами и загородными центрами отдыха. За последний год в регионе заметно выросло количество точек быстрого питания.
Однако за ростом клиентской активности и количества заведений скрываются и проблемы. Как отмечают опрошенные ЦБ эксперты, пик спроса в общепите уже пройден. А издержки владельцев заведений продолжают увеличиваться: дорожают продукты, обслуживание оборудования, реклама, аренда и труд квалифицированного персонала, которого на рынке не хватает.
Одновременно с этим на Урале снижаются объемы металлургического производства — одной из ключевых отраслей региона.
Крупные предприятия в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях фиксируют падение спроса из-за снижения деловой активности в строительстве, машиностроении и нефтегазе, а также ухудшения экспортных возможностей на фоне санкций и логистических трудностей.
По оперативным данным Центробанка, в апреле — мае рост потребительской активности на Урале продолжился. Это отразилось в некотором оживлении продаж новых автомобилей и более активных тратах населения в период майских праздников. По оценкам туроператоров, из-за укрепления рубля спрос на зарубежные поездки был выше, чем год назад.
На этом фоне многие работодатели уверили ЦБ в скором повышении зарплат. По данным рекрутинговой компании, в Свердловской области после некоторой паузы на рынке возобновился рост ожидаемых и предлагаемых зарплат. Некоторые предприятия, которые еще не проиндексировали зарплаты в 2025 году, сообщили о намерениях сделать это в ближайшее время. Ведь ситуация на рынке труда остается напряженной: потребность в персонале у большинства предприятий по-прежнему высока, а безработица остается рекордно низкой.