Центробанк: В Свердловской области стали меньше работать и больше есть

На этом фоне многие работодатели уверили ЦБ в скором повышении зарплат. По данным рекрутинговой компании, в Свердловской области после некоторой паузы на рынке возобновился рост ожидаемых и предлагаемых зарплат. Некоторые предприятия, которые еще не проиндексировали зарплаты в 2025 году, сообщили о намерениях сделать это в ближайшее время. Ведь ситуация на рынке труда остается напряженной: потребность в персонале у большинства предприятий по-прежнему высока, а безработица остается рекордно низкой.