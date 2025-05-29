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Второй этап опрессовок скоро начнется в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок.

Специалисты ЕТК с 2 по 4 июня проведут в Екатеринбурге второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей без ограничения горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Испытания обратных трубопроводов магистральных, распределительных и квартальных сетей пройдут:

  • с 23:00 2 июня до 06:00 3 июня,

  • с 23:00 3 июня до 06:00 4 июня.

При нарушении горячего водоснабжения жителям советуют обращаться в управляющие организации. В случае повреждений на сетях звонить в центральную диспетчерскую службу АО «ЕТК» — 329−33−52, 329−37−52, 329−37−01, 329−37−00 или в ЕДДС по номеру 222−30−05. Владельцам зданий необходимо отключить системы от испытываемых трубопроводов.