Второй этап опрессовок скоро начнется в Екатеринбурге

При нарушении горячего водоснабжения жителям советуют обращаться в управляющие организации. В случае повреждений на сетях звонить в центральную диспетчерскую службу АО «ЕТК» — 329−33−52, 329−37−52, 329−37−01, 329−37−00 или в ЕДДС по номеру 222−30−05. Владельцам зданий необходимо отключить системы от испытываемых трубопроводов.