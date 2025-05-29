РЭК объяснила, как изменятся тарифы ЖКХ в Омской области с 1 июля 2025 года

В Омской области утвержден предельный индекс роста тарифов. С июля 2025 года общий платеж за коммунальные услуги подрастет в среднем на 14% (отклонение утверждено в размере 2,1%). То есть совокупная плата за «коммуналку» в регионе вырастет не более чем на 16,1%. При плате за водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и вывоз мусора в июне 3 тысяч рублей с 1 июля платеж может увеличиться максимально на 483 рубля.