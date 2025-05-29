РЭК объяснила, как изменятся тарифы ЖКХ в Омской области с 1 июля 2025 года

В РЭК отмечают, что на рост тарифов в большинстве случаев влияют в том числе рост оптовых цен на топливо, строительные материалы, индексация минимальной зарплаты.
В Омской области утвержден предельный индекс роста тарифов. С июля 2025 года общий платеж за коммунальные услуги подрастет в среднем на 14% (отклонение утверждено в размере 2,1%). То есть совокупная плата за «коммуналку» в регионе вырастет не более чем на 16,1%. При плате за водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и вывоз мусора в июне 3 тысяч рублей с 1 июля платеж может увеличиться максимально на 483 рубля.
Для того чтобы общий платеж не превышал установленные федеральным правительством ограничения, РЭК устанавливает льготные тарифы. Разницу между льготными и экономически обоснованными тарифами ресурсоснабжающим организациям компенсируют из регионального бюджета.
В соответствии с законодательством тарифы на коммунальные услуги были утверждены еще в декабре 2024 года.
Так, стоимость природного газа от ООО «Газпром межрегионгаз Омск» на данный момент действует в размере от 6,95 до 11,24 ₽/куб.м (в зависимости от направления использования). ООО «Газпром межрегионгаз Омск» подало заявление в РЭК о пересмотре розничных цен. Ведется экспертиза тарифного предложения организации.
— стоимость сжиженного газа из групповых резервуарных установок для потребителей ООО «Омская областная газовая компания» составит 50,45 ₽/кг, что ниже стоимости газа в 2023 году на 6% (114,52 ₽/куб.м — с приборами учета). Для населения, получающего услугу газоснабжения от АО «Омскгоргаз», тариф со второго полугодия будущего года утвержден практически на уровне 2023 года в размере 51,90 ₽/кг (117,81 ₽/куб.м — с приборами учета).
— льготные тарифы на услугу обращения с ТКО, по которым рассчитывается плата потребителям, установят до 30 июня. На первое полугодие данные тарифы установлены в размерах от 686,14 до 1 043,08 ₽/куб.м. Экономически обоснованный тариф на второе полугодие установлен в размере 1 363,51 ₽/куб.м. Но он будет применятся только для расчета платы небольшой категории жителей, например, для жителей новостроек.
— тарифы на электроэнергию вырастут на 48−69 копеек для первого диапазона потребления (до 3 900 кВт*ч/мес*). Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, увеличится до 6,27 ₽/кВт*ч. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов тариф на электроэнергию будет ниже на 30% и составит — 4,38 ₽/кВт*ч.
— тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей АО «ОмскВодоканал» с июля 2025 года составят: питьевая вода — 27,78 ₽/куб.м (ранее тариф составлял 24,37 ₽/куб.м) и водоотведение — 31,94 ₽/куб.м (ранее тариф составлял 28,03 ₽/куб.м).
— тарифы на теплоснабжение для потребителей АО «Омск РТС» (это порядка 70% населения города) установлены в размере 2 637,94 ₽/Гкал. В первом полугодии тариф для расчета платы составляет 2 362,76 ₽/Гкал, но большинство жителей платят по льготному тарифу (2 296,07 ₽/Гкал). На второе полугодие льготный тариф для населения установят до конца июня.