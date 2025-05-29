На севере Красноярского края появился цех по переработке грибов и ягод

Как рассказали в краевом правительстве, его открыла семейная родовая община коренных малочисленных народов Севера «Байгал». На реализацию проекта она получила 1,6 миллиона рублей. Помимо грантовых средств община добавила свои 200 тысяч. Благодаря сумме удалось создать производство, укрепить материально-техническую базу и обеспечить рабочими местами жителей Крайнего Севера.