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На севере Красноярского края появился цех по переработке грибов и ягод

На Таймыре открыли еще один цех по переработке дикоросов.

Источник: Правительство Красноярского края

Как рассказали в краевом правительстве, его открыла семейная родовая община коренных малочисленных народов Севера «Байгал». На реализацию проекта она получила 1,6 миллиона рублей. Помимо грантовых средств община добавила свои 200 тысяч. Благодаря сумме удалось создать производство, укрепить материально-техническую базу и обеспечить рабочими местами жителей Крайнего Севера.

В новом цехе обрабатывают дикорастущие ягоды и грибы, затем их замораживают, консервируют и упаковывают. Всю продукцию продают.

Отметим, что в 2024 году гранты на развитие небольших производств и реализацию культурных проектов получили 30 заявителей из Таймыра, Эвенкии, Туруханского района и краевого центра. Объем господдержки составил 20 миллионов рублей.