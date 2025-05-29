Что показало десятилетие импортозамещения ИТ-решений

Существенно расширилась и нормативная база. Перечислим только некоторые документы. В марте 2022 года президентский указ N166 «О мерах по обеспечению технологической независимости в безопасности КИИ РФ» запретил госсектору приобретать зарубежное ПО, а использование импортного софта на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) разрешил до 1 января 2025-го. Этим же сроком, согласно еще одному указу президента России (N250 от 1 мая 2022 года), ограничивалось использование средств информационной безопасности из недружественных стран. А в мае 2024 года президент подписал указ N309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нем поставлены новые задачи: к 2030-му не менее восьмидесяти процентов российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на использование российского программного обеспечения, до 95 процентов — в госсекторе.