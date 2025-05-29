Что показало десятилетие импортозамещения ИТ-решений

Опубликованный десять лет назад приказ минсвязи N96 обязал закупать для государственных и муниципальных нужд только российское программное обеспечение, внесенное в единый реестр. Однако глобальное наступление на импорт из недружественных стран началось только через семь лет, после ужесточения санкций и массового ухода с российского рынка зарубежных вендоров.
Существенно расширилась и нормативная база. Перечислим только некоторые документы. В марте 2022 года президентский указ N166 «О мерах по обеспечению технологической независимости в безопасности КИИ РФ» запретил госсектору приобретать зарубежное ПО, а использование импортного софта на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) разрешил до 1 января 2025-го. Этим же сроком, согласно еще одному указу президента России (N250 от 1 мая 2022 года), ограничивалось использование средств информационной безопасности из недружественных стран. А в мае 2024 года президент подписал указ N309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нем поставлены новые задачи: к 2030-му не менее восьмидесяти процентов российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на использование российского программного обеспечения, до 95 процентов — в госсекторе.
Итак, что же было сделано за минувшее десятилетие, особенно за последние три года, для импортозамещения ИТ-решений? По оценкам экспертов, довольно много. Например, в Реестр российского программного обеспечения сейчас внесено более 26,3 тысячи продуктов от 9,8 тысячи правообладателей. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Рената Лашина, в прошлом году ИТ-рынок России вырос более чем на десять процентов и составил порядка пяти триллионов рублей. В отрасли информационных технологий работают свыше 200 тысяч компаний и 850 тысяч специалистов.
Об успехах говорят и органы власти. Так, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что с 2021 года сектор информационных технологий занимает первое место по темпам роста среди крупных отраслей российской экономики.
Наша ИТ-индустрия демонстрирует неплохие результаты. За последние пять лет совокупный среднегодовой темп ее роста составил почти 28 процентов, а вклад в ВВП увеличился практически в два раза. Спрос на отечественные корпоративные решения вырос в два-три раза.
Аналитики утверждают, что активнее всего процесс замещения идет в государственном и крупном корпоративном сегментах. Так, в региональном министерстве цифрового развития и связи в ответе на запрос «РГ» сообщили, что уровень импортонезависимости ПО в госсекторе Новосибирской области по итогам 2024 года составил 95,17 процента.
Между тем, по оценкам холдинга T1, к началу 2025 года в импортозамещении информационных технологий в России лидировала все же банковская сфера, где доля отечественных решений составляла 75 процентов. Госсектор был на втором месте (43 процента), на третьем оказались объекты КИИ (40 процентов). При этом в целом по стране доля российских ИТ-продуктов не превышала 25 процентов.
Какие причины тормозят процесс? В подготовленном «Альфа-Банком» исследовании «Импортозамещение в ИТ-секторе. Итоги и перспективы 2025+» в числе таких факторов названы финансовые затраты, ограниченное время, отсутствие качественных отечественных аналогов, слабая интеграция отдельных решений, сильная привязка к инфраструктурной составляющей для промышленных решений, недостаток квалифицированного персонала и команд разработчиков.
«Проблемы интеграции отечественных решений могут проявляться в отсутствии аналогов в нишевых областях. Работа по устранению ведется, находятся в процессе разработки необходимые программные продукты и оборудование. На это требуются дополнительное время и квалифицированные кадры. Разработчикам рекомендовано улучшать юзабилити, интерфейсы, чтобы они были интуитивно понятными для пользователей», — пояснили в минцифры Новосибирской области.
По мнению завкафедрой защиты информации факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета Андрея Иванова, «основной проблемой является многолетний период, в течение которого вся страна активно пользовалась иностранными продуктами, фактически инвестируя в развитие этих решений».
— Перестроить весь процесс — это не так быстро, многие моменты достаточно инерционны. Однако чем раньше мы начнем массово использовать отечественные решения, тем быстрее этот переход произойдет, — сообщил «РГ» Андрей Иванов.
Пожалуй, фактор времени все-таки превалирует. И финансы, и сами отечественные решения рано или поздно все равно найдутся, ведь, как подчеркивает руководитель региональных продаж в СФО «Группы Астра» Алексей Наливайко, речь идет о работоспособности целых организаций, которая ставится под угрозу из-за использования того или иного зарубежного софта.
Пускай не сразу, а через несколько лет, но в России появится достаточное количество качественных, тиражируемых, интегрированных друг с другом ИТ-решений, которые станут доступными и известными любым отечественным пользователям. И эта задача уже активно решается. Например, на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники создан Центр суверенных технологий, который будет аккумулировать передовые отечественные разработки в сфере программного и аппаратного обеспечения, заниматься их апробацией и внедрением.
Что касается завершения процесса, то аналитики называют разные сроки. Например, на прошедшей в марте прошлого года конференции «Информационная безопасность 2024» говорилось, что России понадобится семь-десять лет для достижения сопоставимого с западными вендорами технологического уровня в сфере информационной безопасности.
Кстати, с точки зрения экспертов, предпочтительнее обсуждать не импортозамещение, а технологический суверенитет, когда отечественные ИТ-решения тесно интегрированы и обеспечены технической поддержкой.
— Многие говорят о рисках возврата иностранных вендоров, но есть ряд отраслей, например, информационная безопасность, где исключено использование зарубежных решений. Также существенно подорвано доверие к тем, кто в один момент бросил своих российских пользователей без обновлений и технической поддержки. Ни один продукт в современном мире не может самостоятельно существовать без этих факторов, мир вокруг постоянно развивается, а значит, должны развиваться и решения, — подчеркивает завкафедрой защиты информации факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Андрей Иванов.
Кстати.
Согласно президентскому указу о национальных целях развития, темпы роста инвестиций в российские ИТ-решения в 2025—2030 годах должны быть вдвое выше темпа роста ВВП.