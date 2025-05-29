Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

70 тонн краба с превышением кол-ва мышьяка обнаружили в Приморье

Партия краба из Камчатского края содержала превышение нормы мышьяка.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье выявили партию живого краба с превышением нормы мышьяка. Приморский филиал подведомственный Россельхознадзору «НЦБРП» нашел 70 тонн краба с нарушением нормы из камчатского края.

Камчатский краб был выловлен в начале мая. Партия краба была весом 70,1 тонн.

Взятый краб на пробу содержал долю мышьяка равную 8,07 мг/кг, при этом допустимая норма — 5 мг/кг.

Напомним, что с начала 2025 года в рыбной продукции было выявлено превышение нормы мышьяка 12 раз. При этом 11 раз найденные нарушения касались партии краба.