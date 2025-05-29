70 тонн краба с превышением кол-ва мышьяка обнаружили в Приморье

В Приморье выявили партию живого краба с превышением нормы мышьяка. Приморский филиал подведомственный Россельхознадзору «НЦБРП» нашел 70 тонн краба с нарушением нормы из камчатского края.
Камчатский краб был выловлен в начале мая. Партия краба была весом 70,1 тонн.
Взятый краб на пробу содержал долю мышьяка равную 8,07 мг/кг, при этом допустимая норма — 5 мг/кг.
Напомним, что с начала 2025 года в рыбной продукции было выявлено превышение нормы мышьяка 12 раз. При этом 11 раз найденные нарушения касались партии краба.