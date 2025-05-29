Подряд на ремонт Красавинского моста в Перми выиграла московская компания

Капитальный ремонт предполагает реконструкцию существующих пролетных строений и опор. Трехполосное движение по ремонтируемой очереди моста не изменится, но будут демонтированы мостовое полотно, швы и опорные части. Работы проведут на очереди моста с направлением движения из Кировского района. Срок исполнения контракта — до 12 ноября 2027 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.