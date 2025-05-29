33-й судоремонтный завод в Балтийске удостоен высокой государственной награды

Помощник Президента России Николай Патрушев вручил коллективу 33-го судоремонтного завода почетный знак «За успехи в труде».
Высокую государственную награду завод получил по указу президента РФ от 1 мая 2025 года за выдающиеся производственные показатели и значительный вклад в укрепление оборонного потенциала страны. В церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, представители командования Балтфлота и ОСК.
Николай Патрушев особо отметил историческую значимость предприятия для оборонно-промышленного комплекса России. За свою 80-летнюю историю (юбилей завода отмечается 14 июня) завод провел ремонт практически всех кораблей Балтийского флота, а также сотен гражданских, рыбопромысловых и научных судов.
Генеральный директор предприятия Олег Касьянов поблагодарил руководство страны за высокую оценку труда коллектива и подчеркнул профессионализм заводчан, способных выполнять ремонт судов различных классов, включая уникальные суда на воздушной подушке.
Почетный знак «За успехи в труде», учрежденный в 2021 году, стал заслуженным признанием многолетнего труда коллектива 33-го судоремонтного завода ОСК.