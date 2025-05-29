33-й судоремонтный завод в Балтийске удостоен высокой государственной награды

Высокую государственную награду завод получил по указу президента РФ от 1 мая 2025 года за выдающиеся производственные показатели и значительный вклад в укрепление оборонного потенциала страны. В церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, представители командования Балтфлота и ОСК.