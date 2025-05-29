На юге Волгограда завершают строительство новой поликлиники

С 2025 года работа по развитию системы здравоохранения продолжилась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проекты региона по возведению медицинских и других социальных объектов были представлены губернатором Андреем Бочаровым на заседании Комитета по социальной политике в рамках дней Волгоградской области в Совете Федерации. Регион получил поддержку в проведении работы в этой сфере.