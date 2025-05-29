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На юге Волгограда завершают строительство новой поликлиники

Строительная готовность нового здания поликлиники № 16 в Красноармейском районе составляет 96%. Объект возводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Источник: Freepik

Специалисты уже завершили возведение коробки здания, оформили фасад, выполнили отделочные работы. Сейчас подрядная организация занимается наладкой медицинского оборудования и расстановкой мебели, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

В новой поликлинике на тысячу посещений в смену предусмотрены инфекционное, хирургическое, терапевтическое, диагностические отделения. Также здесь обустроят помещения доврачебной, неотложной и первичной медико-санитарной помощи.

Медицинскую помощь планируют оказывать по 20 направлениям. Все входные группы и помещения здания адаптируют для посещения маломобильными гражданами в соответствии с требованиями «Доступной среды».

Напомним, что в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, с 2021 года в Волгоградской области реализуется региональная программа модернизации первичного звена. Она предполагает оснащение и капремонт медучреждений, обновление автопарка, строительство новых кабинетов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов.

С 2025 года работа по развитию системы здравоохранения продолжилась в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проекты региона по возведению медицинских и других социальных объектов были представлены губернатором Андреем Бочаровым на заседании Комитета по социальной политике в рамках дней Волгоградской области в Совете Федерации. Регион получил поддержку в проведении работы в этой сфере.