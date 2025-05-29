«Где, кто и на каких условиях». Лукашенко сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение правительству отрегулировать правила предоставления и выкупа арендного жилья, сообщает БелТА.
Этот вопрос подняли на первом совещании с обновленным Кабмином, которое Александр Лукашенко проводит 29 мая в прямом эфире белорусского телевидения.
При этом белорусский лидер заметил, что вопрос предоставления арендного жилья должен стать одним из приоритетов в Беларуси на ближайшие пять лет.
Кроме того, Александр Лукашенко анонсировал, что уже в 2026-м белорусские власти представят белорусам проект программы социально-экономического развития, который будет рассмотрен на Всебелорусском народном собрании. И потребовал к этому времени отрегулировать все нюансы по арендному жилью.
— Надо четко и понятно отрегулировать все положения: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье, — сказал белорусский президент.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси. Еще глава республики сказал, под какие отрасли построят арендное жилье в регионах и Минске.
Но еще займы под залог единственного жилья могут быть запрещены в Беларуси.