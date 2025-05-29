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«Где, кто и на каких условиях». Лукашенко сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси

Лукашенко потребовал изменить правила предоставления и выкупа арендного жилья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение правительству отрегулировать правила предоставления и выкупа арендного жилья, сообщает БелТА.

Этот вопрос подняли на первом совещании с обновленным Кабмином, которое Александр Лукашенко проводит 29 мая в прямом эфире белорусского телевидения.

При этом белорусский лидер заметил, что вопрос предоставления арендного жилья должен стать одним из приоритетов в Беларуси на ближайшие пять лет.

Кроме того, Александр Лукашенко анонсировал, что уже в 2026-м белорусские власти представят белорусам проект программы социально-экономического развития, который будет рассмотрен на Всебелорусском народном собрании. И потребовал к этому времени отрегулировать все нюансы по арендному жилью.

— Надо четко и понятно отрегулировать все положения: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье, — сказал белорусский президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси. Еще глава республики сказал, под какие отрасли построят арендное жилье в регионах и Минске.

Но еще займы под залог единственного жилья могут быть запрещены в Беларуси.