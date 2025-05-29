«Где, кто и на каких условиях». Лукашенко сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси

Кроме того, Александр Лукашенко анонсировал, что уже в 2026-м белорусские власти представят белорусам проект программы социально-экономического развития, который будет рассмотрен на Всебелорусском народном собрании. И потребовал к этому времени отрегулировать все нюансы по арендному жилью.