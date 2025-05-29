Свайное поле экспериментов. Кто и когда начнет Широтную магистраль

Но дальше все упирается в документы. Обязанности поделены так: городское АО «ЗСД» как концедент берет на себя всю подготовку территории (соответствующие подряды оно уже вовсю раздает, и не первый год); а ШМСС как концессионер — стройку. И по тому, и по другому надо получать положительное заключение Главгосэкспертизы на проект, а на стройку — разрешение на строительство. И здесь рассинхрон.