Свайное поле экспериментов. Кто и когда начнет Широтную магистраль

О том, что Широтная магистраль вот-вот «поедет», сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Александр Беглов в конце апреля. «Первую очередь мы ввели, это Витебская развязка. Сейчас практически вышли из экспертизы на второй очереди, в июне планируем забить первую символическую сваю и начнем строительство еще одного разводного моста через Неву», — заявил он.
Концессионное соглашение на строительство II-IV этапов платной ШМСД город подписал с компанией «Широтная магистраль Северной столицы», принадлежащей ВТБ и Газпромбанку. Стоимость строительства — 241 миллиард рублей, участвуют компания, региональный и федеральный бюджеты. Участки Ленобласти по отдельному соглашению с регионом будет строить Всеволожская концессионная компания. Общая протяженность трассы составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти).
Витебская развязка в 2024-м вышла на одноименный проспект, но одним, слепым пока ответвлением она тянется как раз по траектории следующих этапов и ждет, пока их начнут к ней пристраивать. «Фонтанка» показывала, где, по идее, должна быть погружена первая свая II этапа. Но, учитывая, что стройка начнется одновременно в нескольких точках, а самым знаковым этапом является разводной мост через Неву, для символического действа могут выбрать и другое место.
Что есть и чего нет.
«Фонтанка» показывала рендеры и рассказывала, какой должна стать Широтная магистраль — именно городская часть, от Витебского до КАД. Условно ее можно разделить на левобережную часть, мост и правобережную часть.
Но дальше все упирается в документы. Обязанности поделены так: городское АО «ЗСД» как концедент берет на себя всю подготовку территории (соответствующие подряды оно уже вовсю раздает, и не первый год); а ШМСС как концессионер — стройку. И по тому, и по другому надо получать положительное заключение Главгосэкспертизы на проект, а на стройку — разрешение на строительство. И здесь рассинхрон.
На данный момент по подготовке есть положительное заключение только на правобережный этап от Союзного проспекта до Кольцевой (и более того — уже ищут подрядчика на 8 млрд). На предыдущий (от Витебского до Союзного) заключение пришло отрицательное, сейчас городское АО отправило проект с правками на второй круг.
По стройке одобрен проект левобережных участков от Витебского проспекта до Софийской и от Софийской до ул. 2-й Луч. Его пришлось довольно экстренно корректировать — для удешевления строительства и для того, чтобы учесть систему безбарьерной оплаты проезда. По сути, следующий участок — это уже мост и перегон до Союзного.
Что касается последнего участка от Союзного до КАД, то на его строительный проект заключения нет. Его тоже меняют прямо сейчас: дело и в системе free-flow, и в том, что эстакады должны уступить место насыпи.
Соответственно, из ключевого на данный момент нет еще и разрешения на строительство — ни на один участок вообще. Если за три недели в плане документов ничего не изменится, то «первая свая» во время ПМЭФ действительно может оказаться символическим мероприятием — с перспективой развернуть стройку только осенью.
Кто и когда построит.
Наконец, на данный момент нет и контракта между концессионером и подрядчиком. Например, на Витебской развязке это были «Магистраль Северной столицы» и «ПУСК-ЛИМАК-Север» (ПЛС). Теперь «Широтная магистраль Северной столицы» должна найти строителей на следующие этапы.
Несколько собеседников «Фонтанки» подтверждают, что главным претендентом является группа компаний Руслана Байсарова «БТС-Мост»; недавно в ней сменилось руководство, директором стал Николай Усольцев, который ранее работал в «Ингеокоме» (среди прочего — подрядчик олимпийских объектов в Сочи). Параллельно «БТС-Мост» отводят лидирующую роль при обсуждении другого мегапроекта — строительства метро на юге города.
Предположительно, генподряд будет один на все новые этапы до границы города. Это огромный объем, раз в шесть больше, чем на Витебской развязке, для которой пришлось мобилизовывать поставщиков из разных регионов. Так что, вероятнее всего, генподрядчик, кто бы им ни стал, будет брать сторонние организации на субподряд — по этапам.
В связи с этим можно вспомнить слова бывшего гендиректора «ПУСК-ЛИМАК-Север» Валерия Апыхтина: «С учетом того бесценного опыта, что мы получили на развязке, мы готовы участвовать в проекте ШМСД». С тех пор Апыхтин ушел из ПЛС, но перешел на еще более ключевую в плане новой стройки должность — гендиректора концессионера «Широтная магистраль Северной столицы».
Автомобилистов интересует, конечно, не дата первой сваи, а сроки завершения строительства. Витебская развязка показала, что соблюсти можно даже очень сжатый график — но еще раз, это куда меньший проект.
«Фонтанка» рассказывала, что в госпрограмме финансирование строительства предусмотрено до 2031 года включительно. В финансовой модели ШМСС значилась разбивка: левобережные участки — в 2029-м, мост и правобережные — в 2031-м.
Но с тех пор звучало и другое. Например, губернатор Александр Беглов в эфире телеканала 78 сообщал, что мост хотят запустить в 2028—2029 годах, не дожидаясь завершения всего проекта. А в разговоре c президентом заявил, что город постарается успеть к 2030-му. Позитивный пример он видит в другой переправе, которая строится выше по течению с опережением срока — Большом Смоленском мосте. В контексте разговора о будущих подрядчиках можно вспомнить, что строит его АО «Дороги и мосты» из «Нацпроектстроя».
В комитете по инвестициям «Фонтанке» сообщили, что актуальный график выглядит так:
- строительство этапов 2−3 (левый берег до улицы 2-й Луч) — 2025−2029 годы;
- строительство этапов 4.1, 4.2 (включая мост) — 2025−2031 годы;
- ввод 2−4 этапов в эксплуатацию — 2029−2031 годы.