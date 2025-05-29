Развитие рыбной отрасли Калининградской области получило поддержку федерального центра

Рыбохозяйственный комплекс области демонстрирует впечатляющие результаты: оборот отрасли в 2024 году достиг 71 миллиарда рублей, что на 23% больше показателей прошлого года. За этот период выловлено 182 тысячи тонн рыбы, переработано 288 тысяч тонн, произведено 45 тысяч тонн рыбных консервов (каждая пятая банка в России). В области выращено 264 тонны товарной рыбы, что на 41% превышает показатели 2023 года.