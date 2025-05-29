Развитие рыбной отрасли Калининградской области получило поддержку федерального центра

Рыбохозяйственный комплекс области демонстрирует впечатляющие результаты: оборот отрасли в 2024 году достиг 71 миллиарда рублей, что на 23% больше показателей прошлого года. За этот период выловлено 182 тысячи тонн рыбы, переработано 288 тысяч тонн, произведено 45 тысяч тонн рыбных консервов (каждая пятая банка в России). В области выращено 264 тонны товарной рыбы, что на 41% превышает показатели 2023 года.
Наблюдается значительный рост зарплат: в рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата достигла 199 тысяч рублей (+21%), в рыбопереработке — 77 тысяч рублей (+50%).
Регион активно модернизирует рыбопромысловый флот: обновлено 22 из 45 судов, реализован полный цикл строительства двух новых судов. До 2029 года планируется построить еще три судна с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей.
По итогам совещания определены ключевые направления развития: модернизация Калининградского морского рыбного порта, расширение научных исследований для поиска новых промысловых районов, реализация программы рыбохозяйственной мелиорации до 2030 года, запуск проекта по выращиванию атлантического лосося (до 5 тысяч тонн ежегодно) и увеличение производства консервированной рыбы вдвое.
Николай Патрушев отметил, что несмотря на санкционное давление, рыбохозяйственный комплекс Калининградской области занимает ключевое место в рыбном хозяйстве России и имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. Все инициативы губернатора по развитию отрасли получили поддержку федерального центра.