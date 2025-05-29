Этажи скандального долгостроя снесут в Новосибирске

Об этом сообщает ИА «Новосибирск» со ссылкой на информацию от департамента строительства и архитектуры мэрии города.
Конкурсный управляющий застройщика, компании «Сибстройреконструкция», Артем Кильчик, в настоящее время заключает договор на создание проектной документации для проведения строительно-монтажных работ. Целью данных мероприятий является приведение здания в соответствие с разрешением на строительство, выданным в 2002 году.
В департаменте отметили, что после корректировки параметров здания и предоставления необходимых документов, предусмотренных статьей 55 Градостроительного Кодекса РФ, объект будет введен в эксплуатацию. Это позволит дольщикам получить жилье, в которое они вложили свои средства.
Долгострой на Урицкого, 19 стал одним из самых известных объектов незавершенного строительства в Новосибирске. Строительство началось около 20 лет назад компанией «Сибстройреконструкция» в качестве пристройки к существующему четырехэтажному дому. Однако жильцы соседних зданий начали выражать беспокойство, когда верхний этаж пристройки столкнулся с перекрытием балконов. В 2010 и 2013 годах Центральный районный суд признал экспертизы и разрешения на строительство незаконными.
В 2014 году Железнодорожный районный суд обязал «Сибстройреконструкцию» снести самовольно возведенные этажи с 14-го по 11-й. В ноябре 2018 года в отношении компании было введено конкурсное производство, а обязательства по завершению строительства взяла на себя НПЦ «Сибстройэкспертиза». Эта организация запросила разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, но получила отказ из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности.
На данный момент объект представляет собой недостроенную 14-этажную секцию между жилыми домами на Щетинкина, 31 и Урицкого, 21. В феврале 2024 года арбитражный суд признал сооружение самовольной постройкой из-за несоответствия параметров выданному разрешению. Ранее Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу застройщика, предоставив компании четыре месяца для приведения здания в соответствие с проектом, в противном случае планируется его полный демонтаж.