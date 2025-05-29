Этажи скандального долгостроя снесут в Новосибирске

Долгострой на Урицкого, 19 стал одним из самых известных объектов незавершенного строительства в Новосибирске. Строительство началось около 20 лет назад компанией «Сибстройреконструкция» в качестве пристройки к существующему четырехэтажному дому. Однако жильцы соседних зданий начали выражать беспокойство, когда верхний этаж пристройки столкнулся с перекрытием балконов. В 2010 и 2013 годах Центральный районный суд признал экспертизы и разрешения на строительство незаконными.