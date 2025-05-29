Новосибирские подростки зарабатывают до 40 000 рублей

Интересно, что 48% родителей не против разрешить своему ребенку начать подрабатывать уже в возрасте 14−15 лет, однако 52% предпочли бы, чтобы подростки искали работу только после 16 лет. Женщины более охотно одобряют подработку для детей с 14−15 лет (51%), в то время как мужчины проявляют более осторожный подход (42%).