Новосибирские подростки зарабатывают до 40 000 рублей

Сервис Авито Подработка провел опрос среди 10 000 россиян, чтобы выяснить мнение родителей о трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Результаты исследования показали, что большинство родителей в Сибирском федеральном округе поддерживают идею подработки для своих детей. 29% респондентов согласны с тем, чтобы подростки подрабатывали, но только в свободное от учебы время или в каникулы.
38% родителей поддерживают инициативу подростков, если они сами проявляют желание работать, а 26% считают, что ранняя трудовая занятость способствует финансовой самостоятельности и учит детей правильно обращаться с деньгами. 23% уверены, что такая занятость развивает ответственность и помогает осваивать новые навыки. 12% респондентов полагают, что это закладывает основу для успешной карьеры, а 16% видят в подработке возможность для профессионального роста.
Интересно, что 48% родителей не против разрешить своему ребенку начать подрабатывать уже в возрасте 14−15 лет, однако 52% предпочли бы, чтобы подростки искали работу только после 16 лет. Женщины более охотно одобряют подработку для детей с 14−15 лет (51%), в то время как мужчины проявляют более осторожный подход (42%).
Для поиска подработки большинство родителей (57%) рекомендуют своим детям обращаться к специализированным онлайн-платформам, 24% помогают искать вакансии через социальные сети знакомых и друзей, а 15% обращаются к профильным Telegram-каналам и группам в социальных сетях. Директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова подчеркнула важность безопасности при поиске подработки и необходимость обсуждения потенциальных рисков с детьми.
Среди видов подработки, которые родители считают наиболее подходящими для подростков, выделяются благоустройство территории (44%), удаленная работа (38%), участие в социальных проектах (36%), уход за животными (34%), курьерская доставка (33%), работа в розничной торговле (31%) и работа с детьми (30%).
Родители, чьи дети уже имеют опыт подработки, сообщили, что в среднем подростки зарабатывают около 13 544 рублей в месяц. 24% подростков зарабатывают не более 5 000 рублей, 44% — от 6 000 до 10 000 рублей, 16% — от 11 000 до 20 000 рублей, и еще 16% — более 40 000 рублей в месяц.
Директор Авито Подработки Сергей Яськин отметил, что результаты опроса подтверждают, что родители все чаще рассматривают подработку как важный этап взросления подростков, сочетая прагматичный подход с заботой о безопасности.