«А может дом и подарить». Лукашенко сказал о безвозмездной передаче арендного жилья в Беларуси

— С одной стороны — организация, на балансе которой они числятся. Она и должна проводить капитальный ремонт, как у нас это принято, один раз в 30 лет. С другой — наниматель, который живет, а в текущий ремонт вкладываться не спешит или же экономит. Потому что жилье-то не свое, — прояснил ситуацию президент.