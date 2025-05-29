«А может дом и подарить». Лукашенко сказал о безвозмездной передаче арендного жилья в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда белорусы смогут получить арендное жилье в подарок, пишет БелТА.
В частности на первом совещании с обновленным Кабмином, которое Александр Лукашенко проводит 29 мая в прямом эфире белорусского телевидения были подняты вопросы и условия предоставления белорусам арендного жилья.
Например, среди прочего речь зашла также о выкупе серьезно физически изношенного арендного жилья в сельской местности, которое уже не соответствует санитарным и техническим требованиям. Президент назвал странным, что сегодня такие дома фактически не имеют «хозяйской руки» из-за чего понемногу разваливаются.
— С одной стороны — организация, на балансе которой они числятся. Она и должна проводить капитальный ремонт, как у нас это принято, один раз в 30 лет. С другой — наниматель, который живет, а в текущий ремонт вкладываться не спешит или же экономит. Потому что жилье-то не свое, — прояснил ситуацию президент.
Лукашенко заметил, что сейчас в Беларуси таких домов около 3 — 4 тысяч. И что на их реновацию ежегодно требуются свыше 10 миллионов белорусских рублей. При этом белорусы готовы выкупить его на понятных условиях.
— У населения есть запрос: если продаст им это жилье, дом государство, они его отремонтируют. Но при этом нужны понятные условия. И мы их должны определить для людей, — потребовал глава Беларуси от правительства.
Лукашенко высказался и о предложениях в разовой ревизии такого жилья для продажи. Но назвал это нецелесообразным, так как другие подобные дома через год-два тоже будут ветшать, что потребует новых процедур. И сказал принимать системные решения, которые были бы одинаково приемлемы, как для людей, так и для экономики региона в контексте закрепления кадров. Поэтому Лукашенко предложил даже передавать безвозмездно арендное жилье белорусам.
— Может, дом целесообразно молодому специалисту где-то в медвежьем углу, как у нас говорят (хотя в Беларуси уже таких нет), и подарить. Даром отдать, — заметил белорусский президент.
Лукашенко сказал, что все эти вопросы и альтернативные мнения следует обсудить. А в перспективе, вероятно, сделать один всеобъемлющий документ, который был бы простым для понимания.
Таким образом Александр Лукашенко сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси: «Где, кто и на каких условиях».
Но еще займы под залог единственного жилья могут быть запрещены в Беларуси.