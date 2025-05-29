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Жители Челябинска задолжали за отопление и горячую воду порядка 3 млрд рублей

Жители Челябинска задолжали за отопление и горячую воду порядка 3 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Такую цифру по итогам мая 2025 года озвучили в «Уралэнергосбыте».

Отмечается, что из 500 тыс. собственников жилья более 77% имеют неоплаченные счета на окончание отопительного периода.

В 2025 году на модернизацию, замену и ремонт тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «УСТЭК-Челябинск», предусмотрено 6,1 млрд рублей.

«Очевидно, что своевременная оплата счетов за отопление и ГВС от потребителей — это залог надежной работы коммунальной инфраструктуры и ключевой фактор своевременного финансирования инвестиционных мероприятий при подготовке эксплуатируемого имущества к новому отопительному периоду», — говорится в комментарии.

Напомним, «Уралэнергосбыт» выступает агентом по сбыту тепловой энергии АО «УСТЭК-Челябинск».

Утверждается, что на сегодняшний день средний чек неплательщика составляет 9−11 тыс. рублей. К должникам со стороны теплоснабжающей организации применяются все инструменты для принудительного взыскания, в том числе, арест счетов, ограничения на выезд за границу и изъятие имущества. Так, в феврале 2025 года крупный должник-потребитель АО «УСТЭК-Челябинск» лишился элитной недвижимости в центре города из-за долгов по отоплению.

«Для обеспечения качественного функционирования системы теплоснабжения в следующем отопительном периоде и возможности своевременно реализовать все намеченные мероприятия по замене изношенного имущества на новое, призываем клиентов своевременно погашать старые и не накапливать новые долги за отопление и ГВС», — отметила директор по сбыту тепловой энергии «Уралэнергосбыт» Анна Поторока.