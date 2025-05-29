Жители Челябинска задолжали за отопление и горячую воду порядка 3 млрд рублей

Утверждается, что на сегодняшний день средний чек неплательщика составляет 9−11 тыс. рублей. К должникам со стороны теплоснабжающей организации применяются все инструменты для принудительного взыскания, в том числе, арест счетов, ограничения на выезд за границу и изъятие имущества. Так, в феврале 2025 года крупный должник-потребитель АО «УСТЭК-Челябинск» лишился элитной недвижимости в центре города из-за долгов по отоплению.