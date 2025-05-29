Приставы не дают омской «Ава Компани» взыскать миллионы с москвичей

Согласно документации конкурсной процедуры, на дебиторскую задолженность перед «Ава Компани» обращено взыскание, должнику запрещено совершение любых действий, приводящих к изменению или прекращению правоотношений по этой задолженности, в том числе передача прав третьим лицам. Таким образом, можно сказать, что приставы фактически не позволяют «Ава Компани» взыскивать задолженность с московских коммерсантов.