Приставы не дают омской «Ава Компани» взыскать миллионы с москвичей

Приставы продолжают заявлять на торги активы ООО «Ава Компани» на фоне налоговой задолженности. В частности, на 2 июня 2025 года анонсирован прием заявок на конкурсную процедуру по приобретению права взыскания задолженности со стороны московского контрагента фирмы — ООО «Профит сибирская береза». Указано, что речь идет о сумме долга свыше 12,58 миллиона рублей, тогда как начальная цена актива составит порядка 8,033 миллиона рублей.
Согласно документации конкурсной процедуры, на дебиторскую задолженность перед «Ава Компани» обращено взыскание, должнику запрещено совершение любых действий, приводящих к изменению или прекращению правоотношений по этой задолженности, в том числе передача прав третьим лицам. Таким образом, можно сказать, что приставы фактически не позволяют «Ава Компани» взыскивать задолженность с московских коммерсантов.
Напомним, деревообрабатывающая компания проходила процедуру банкротства с 2017 года, однако весной 2024-го утверждено мировое соглашение по делу. Спустя примерно год Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области вновь подала иск о банкротстве с заявленной суммой задолженности свыше 4,43 миллиона рублей.
В первой половине мая 2025 года на торгах замечены станки и иное производственное оборудование «Ава Компани», оцененное в совокупности более чем в 11 миллионов рублей. Имущество числится как арестованное.