На переселение из аварийных домов направят более 186 млн рублей

Из областного бюджета на программу переезда из аварийных домов направят ещё 86 млн рублей, что позволит переселиться 33 семьям из Миллеровского, Сальского и Цимлянского районов, а также из Гуково, Новошахтинска и Таганрога. Ещё около 100 млн рублей выделит федеральный Фонд развития территорий — эти деньги пойдут на переселение 32 семей из 11 признанных аварийными домов.
«Я много езжу по области, общаюсь с жителями и вижу, что проблема ветхого и аварийного жилья стоит действительно остро», — отметил врио губернатора Юрий Слюсарь. Глава региона отметил, что такие здания не только портят внешний вид городов, но и зачастую бывают небезопасными для местных жителей.