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На переселение из аварийных домов направят более 186 млн рублей

Власти области выделят дополнительные средства на переселение жителей из аварийного жилья — более 186 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Из областного бюджета на программу переезда из аварийных домов направят ещё 86 млн рублей, что позволит переселиться 33 семьям из Миллеровского, Сальского и Цимлянского районов, а также из Гуково, Новошахтинска и Таганрога. Ещё около 100 млн рублей выделит федеральный Фонд развития территорий — эти деньги пойдут на переселение 32 семей из 11 признанных аварийными домов.

«Я много езжу по области, общаюсь с жителями и вижу, что проблема ветхого и аварийного жилья стоит действительно остро», — отметил врио губернатора Юрий Слюсарь. Глава региона отметил, что такие здания не только портят внешний вид городов, но и зачастую бывают небезопасными для местных жителей.