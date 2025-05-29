На переселение из аварийных домов направят более 186 млн рублей

Из областного бюджета на программу переезда из аварийных домов направят ещё 86 млн рублей, что позволит переселиться 33 семьям из Миллеровского, Сальского и Цимлянского районов, а также из Гуково, Новошахтинска и Таганрога. Ещё около 100 млн рублей выделит федеральный Фонд развития территорий — эти деньги пойдут на переселение 32 семей из 11 признанных аварийными домов.