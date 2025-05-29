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Татарстан будет поставлять в Ингушетию «КАМАЗы» и медицинские товары

МАГАС, 29 мая, ФедералПресс. Рустам Минниханов и Махмуд-Али Калиматов подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Ингушетией. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в области торговли, экономики, науки, техники, социального развития и культуры.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Последний такой документ был подписан еще в 2013 году. Ряд предприятий республики сотрудничают с компаниями Ингушетии. В частности, “МТЗ-Татарстан”, “КАМАЗ”, торговый дом “КАМА” и так далее», — сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Соглашение предусматривает перспективное взаимодействие в сферах обеспечения Ингушетии горюче-смазочными материалами и продукцией нефтехимии, а также создания агропромышленных предприятий. Кроме того, планируются поставки медицинских товаров, товаров бытовой химии и автомобилей «КАМАЗ» для компаний, участвующих в возведении водозаборных сооружений.