Татарстан будет поставлять в Ингушетию «КАМАЗы» и медицинские товары

«Последний такой документ был подписан еще в 2013 году. Ряд предприятий республики сотрудничают с компаниями Ингушетии. В частности, “МТЗ-Татарстан”, “КАМАЗ”, торговый дом “КАМА” и так далее», — сообщает пресс-служба главы Татарстана.