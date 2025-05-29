В поселке Кудепсте в Сочи открылся крупнейший детский сад на Юге России «Самшит», рассчитанный на 550 мест. Открытие приурочено ко Дню города и Дню защиты детей.
«Это больше похоже на современный мультимедийный образовательный центр. Для детей установили самое лучшее оборудование и технику, здесь даже песочницы — цифровые. Есть несколько спортивных залов и сцена, где юные горожане будут ставить свои первые спектакли и выступать с творческими номерами», — отметил сэр Сочи Андрей Прошунин.
В «Самшите» также будут организованы восемь ясельных групп с отдельными выходами на детскую площадку. Половина территории участка занимают зеленые зоны, а сам детский сад является частью нового социального кластера, в который также войдут спортцентр и современная школа на 2000 мест.