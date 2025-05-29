В Сочи открылся крупнейший детский сад на Юге России

«Это больше похоже на современный мультимедийный образовательный центр. Для детей установили самое лучшее оборудование и технику, здесь даже песочницы — цифровые. Есть несколько спортивных залов и сцена, где юные горожане будут ставить свои первые спектакли и выступать с творческими номерами», — отметил сэр Сочи Андрей Прошунин.