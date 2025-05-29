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В Сочи открылся крупнейший детский сад на Юге России

В поселке Кудепста открыли детский сад на 550 мест.

Источник: пресс-служба мэрии Сочи

В поселке Кудепсте в Сочи открылся крупнейший детский сад на Юге России «Самшит», рассчитанный на 550 мест. Открытие приурочено ко Дню города и Дню защиты детей.

«Это больше похоже на современный мультимедийный образовательный центр. Для детей установили самое лучшее оборудование и технику, здесь даже песочницы — цифровые. Есть несколько спортивных залов и сцена, где юные горожане будут ставить свои первые спектакли и выступать с творческими номерами», — отметил сэр Сочи Андрей Прошунин.

В «Самшите» также будут организованы восемь ясельных групп с отдельными выходами на детскую площадку. Половина территории участка занимают зеленые зоны, а сам детский сад является частью нового социального кластера, в который также войдут спортцентр и современная школа на 2000 мест.