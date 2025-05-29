В Самаре разработают проект реновации поселка Толевый

«На неделе с рабочим визитом посетил Толевый, где встретился с активными жителями. Сразу заметно, что поселок был построен с уважением к этому живописному месту и “с умом”. Жители любят свой поселок и после расселения уезжать отсюда не хотят. Вероятно, дело еще и в близости реки Самара, места здесь красивые», — рассказали в пресс-службе.