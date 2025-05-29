В Самаре разработают проект реновации поселка Толевый

В Самаре разработают проект реновации территории поселка Толевый, где большинство домов признаны аварийными. Власти намерены определить план работ на ближайшие годы. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.
«На неделе с рабочим визитом посетил Толевый, где встретился с активными жителями. Сразу заметно, что поселок был построен с уважением к этому живописному месту и “с умом”. Жители любят свой поселок и после расселения уезжать отсюда не хотят. Вероятно, дело еще и в близости реки Самара, места здесь красивые», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас сквер, созданный почти сто лет назад, нуждается в благоустройстве и озеленении. Территорию собираются привести в порядок. Депутат гордумы Юлия Пантелеева предложила проект комплексного развития поселка Толевый.
Он предполагает строительство нового жилья и благоустройство набережной. Мэр отметил, что нужно оценить масштаб ремонта школы и детского сада. Разработанный проект реновации территории презентуют жителям в августе этого года.