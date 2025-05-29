Челно-Вершинский район завершает посевную кампанию и внедряет новые технологии

Антон Емельяненко напомнил руководителям компании о возможностях применения беспилотной авиации в сфере сельского хозяйства. Первый в стране сертифицированный агродрон создали в регионе на предприятии «Транспорт будущего». «Наша задача сейчас уже не столько производство летательных аппаратов, а разработка моделей их применения во всех отраслях. Самарская область для себя выбрала в первую очередь тему сельского хозяйства. Уже многие аграрии в пилотном режиме апробируют и применяют БПЛА для мониторинга и для внесения удобрений», — сказал Антон Емельяненко. Вице-губернатор подчеркнул, что помимо эффективности использование БАС может стать еще одним инструментом привлечения молодежи в отрасль.