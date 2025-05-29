В Тольятти в 2025 году начнется капремонт Обводного шоссе за 4 млрд рублей

В городе Тольятти начинается большой проект реконструкции Обводного шоссе, предполагающий инвестиции более 4 миллиардов рублей. Ремонт продлится до конца 2027 года.
Ранее об объявленном конкурсе на дорожные работы сообщал «МК в Самаре».
Исполнителем станет компания «ДСК Трансстрой», выигравшая тендер от Министерства транспорта Самарской области на общую сумму около 4,09 миллиарда рублей. Подготовка к работам начнется уже в 2025 году.
Заказчиком выступает Министерство транспорта и автодорог региона, ответственное за реконструкцию участков дороги длиной от нулевого километра до отметки 17 км плюс дополнительные отрезки протяженностью чуть менее 2 километров.
Основная задача проекта — обновление покрытия и элементов трассы для улучшения дорожной безопасности, сохранности имущества государства и охраны природы.
Финансирование осуществляется одновременно из региональных и федеральных источников бюджета. Полностью завершить работы запланировано до 1 октября 2027 года.
«ДСК Трансстрой», руководимая Сергеем Сурковым, является крупным игроком на рынке дорожно-строительных услуг региона. Также эта компания участвует в строительстве другой крупной транспортной артерии —магистрали «Центральная».
При проведении конкурса на право ремонта Обводного шоссе конкурентами выступали такие организации, как ООО «Мостовик».
Компания пыталась обжаловать итоги аукциона, однако Федеральная антимонопольная служба признала жалобу необоснованной, что позволило продолжить процесс заключения договора, сообщил портал «Обоз. Инфо».
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