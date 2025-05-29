Новосибирские предприятия освободят от налогов на 10 лет — льготы

Диденко также подчеркнула важность привязки проекта к интересам региона: «Экономическая зона у нас промышленно-производственного типа — именно на это и нужно ориентироваться при выборе резидентов. У депутатов нет сомнений в необходимости установления льготных условий. Мы лишь хотим понимать, что получит область через 10, 20, 40 лет. Важно отдавать приоритет предприятиям, которые инвестируют в высокие технологии, создают высокооплачиваемые рабочие места и зарегистрированы в Новосибирской области. Это наша стратегическая цель».