Новосибирские предприятия освободят от налогов на 10 лет — льготы

Бюджетный комитет Законодательного собрания Новосибирской области одобрил законопроект, который предусматривает введение налоговых преференций для резидентов первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Новосибирск». Законопроект, подготовленный региональным правительством, предполагает освобождение новых резидентов от ряда налогов и снижение налоговой нагрузки на длительный срок, чтобы стимулировать приток инвестиций и создание современных производств.
С инициативой выступил министр экономического развития региона Лев Решетников. Выступая перед депутатами комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, он напомнил, что согласно постановлению Правительства РФ от 7 марта 2025 года № 290, на территориях Коченёвского и Новосибирского районов создана ОЭЗ промышленно-производственного типа.
«Мы ориентируемся на создание максимально комфортного режима для деятельности инвесторов, включая систему налоговых льгот и преференций», — пояснил министр.
Согласно проекту закона, резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты транспортного налога и налога на прибыль сроком на 10 лет. В дальнейшем, с 11 по 14 годы работы предприятий в зоне, налог на прибыль будет устанавливаться по пониженной ставке — 5%. После истечения 14 лет ставка составит 13,5%, начиная с отчётного периода, следующего за датой признания организации резидентом.
Заместитель председателя комитета Дмитрий Франчук напомнил, что вопрос уже рассматривался на рабочей группе: «Звучало, что бюджетных инвестиций в данную территорию не планируется». Лев Решетников подтвердил: «Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой промышленно-логистического парка, на который ранее уже было выделено федеральное финансирование. Кроме того, управляющая компания зоны реализует собственную инфраструктурную программу».
Депутат Николай Машкарин выразил опасение, что освобождение от транспортного налога может говорить о приоритете транспортно-логистических компаний в числе потенциальных резидентов. Однако Лев Решетников подчеркнул, что акцент делается именно на производственные предприятия: «Мы сегодня любому инвестору рады, но ориентируемся больше на промышленные предприятия».
Машкарин также задал вопрос о сроках окупаемости инвестпроектов в ОЭЗ. Министр заверил, что практика показывает разумные сроки возврата вложений: «В среднем это пять-семь лет. Мы получаем хороший экономический эффект — создаются рабочие места, поступает НДФЛ. Для территории это важно. Мы изучали успешный опыт и в других российских регионах, и за рубежом — такие зоны действительно дают импульс для развития промышленности».
Заместитель председателя комитета Сергей Кальченко поинтересовался, как будет осуществляться отбор резидентов, и высказал мнение, что приоритет необходимо отдавать высокотехнологичному бизнесу: «Это то, что сегодня нужно для наращивания внутреннего валового продукта». Министр сообщил, что в числе первых четырёх потенциальных резидентов уже есть производственная компания, а основной критерий отбора — соответствие отраслевой специфике зоны.
Итог обсуждению подвела вице-спикер Заксобрания и председатель профильного комитета Ирина Диденко. Она отметила, что интерес депутатов к законопроекту обоснован, и обозначила стратегический подход к вопросам льгот: «Важны цели, которые мы ставим при предоставлении преференций. Если это высокотехнологичные производства, требующие длительного срока окупаемости и крупных инвестиций, то льготный налоговый режим должен быть долгосрочным. Это позволит компаниям выйти на положительные финансовые показатели».
Диденко также подчеркнула важность привязки проекта к интересам региона: «Экономическая зона у нас промышленно-производственного типа — именно на это и нужно ориентироваться при выборе резидентов. У депутатов нет сомнений в необходимости установления льготных условий. Мы лишь хотим понимать, что получит область через 10, 20, 40 лет. Важно отдавать приоритет предприятиям, которые инвестируют в высокие технологии, создают высокооплачиваемые рабочие места и зарегистрированы в Новосибирской области. Это наша стратегическая цель».
По итогам заседания бюджетного комитета законопроект был одобрен и рекомендован к рассмотрению на ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области для принятия в первом чтении.