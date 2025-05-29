Строительство Юго-Западного обхода Краснодара планируют завершить к 2031 году

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы, подготовленные к открывшемуся в Сочи Форуму дорожных инициатив. Проект представляет собой продолжение Южного обхода и должен замкнуть транспортное кольцо вокруг краевой столицы.