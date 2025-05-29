Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завтра в Перми запустят новый прогулочный теплоход

Завтра, 30 мая, по Каме начнет курсировать прогулочный теплоход «Ягошиха», свидетельствует информация на сайте «ВодоходЪ».

Источник: Коммерсантъ

Судно запустят по двум маршрутам: «Вверх по течению» в сторону Камской ГЭС и «Вниз по течению», следующему в район Закамска. Время в пути для обоих направлений составит один час. Стоимость билета начинается от 400 ₽

Напомним, в этом году водные прогулки по Каме стартовали в конце апреля. Электрокатамаран «Экоход» (компания «ВодоходЪ») выполняет транспортные, прогулочные и экскурсионные рейсы, включая маршруты «Дореволюционный досуг Перми», «Мир во время войны», «Город трудовой доблести», «Камфлот». С 5 мая также начались рейсы по регулярному маршруту Пермь — Закамск, а с июня маршрут продлят до Краснокамска.