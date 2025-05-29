Завтра в Перми запустят новый прогулочный теплоход

Напомним, в этом году водные прогулки по Каме стартовали в конце апреля. Электрокатамаран «Экоход» (компания «ВодоходЪ») выполняет транспортные, прогулочные и экскурсионные рейсы, включая маршруты «Дореволюционный досуг Перми», «Мир во время войны», «Город трудовой доблести», «Камфлот». С 5 мая также начались рейсы по регулярному маршруту Пермь — Закамск, а с июня маршрут продлят до Краснокамска.