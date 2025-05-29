Новосибирцам бесплатно подводят газ: уже подключили 1,7 тыс. домов в 2025 году

Реализация программы продолжается в плановом порядке и под контролем региональных властей. Задача — не просто провести газ к участку, а обеспечить реальное улучшение условий жизни для десятков тысяч жителей области. Властями подчёркивается: участие в программе догазификации бесплатно, за исключением внутренних работ и покупки оборудования. А значит, для многих семей открывается реальная возможность перейти на более экологичный, безопасный и экономичный способ отопления.