Новосибирцам бесплатно подводят газ: уже подключили 1,7 тыс. домов в 2025 году

В 2025 году в Новосибирской области активно продолжается реализация программы догазификации — социально значимого проекта, направленного на обеспечение жителей природным газом без дополнительных затрат на подведение трубы до границы участка. По данным регионального министерства ЖКХ и энергетики, за первые пять месяцев года к газораспределительным сетям подключено более 1,7 тыс. домовладений.
«Газификация остаётся одним из приоритетных направлений нашей работы. Это не просто инфраструктурный проект, а важный шаг к повышению качества жизни людей. С начала 2025 года техническая возможность подключения к газу была создана для 3,8 тыс. домов, подключение выполнено в 1,7 тыс. случаев», — отметил и.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.
Программа догазификации реализуется на основании поручений президента России и охватывает как сельские районы, так и городские округа. В целом за весь период действия программы в регионе техническая возможность подключения к газу была создана для 55,5 тыс. домовладений. Из них 16,4 тыс. уже полностью подключены, включая результаты текущего года.
Сегодня работы по подведению газа ведутся в 17 районах и пяти городских округах области. Согласно обновлённому плану-графику, к завершению этапа реализации догазификации техническая возможность подключения будет обеспечена для 71 944 домовладений. Кроме того, мероприятия затрагивают и садоводческие товарищества — здесь планируется подключить более 8 тыс. участков.
Важно отметить, что в Новосибирской области предусмотрены меры социальной поддержки, облегчающие участие в программе. Так, Министерство ЖКХ и энергетики региона предоставляет субсидии на компенсацию 75% от уплаченных процентов по кредитам, взятым на приобретение и установку газового оборудования. Кредитование в рамках программы осуществляет ПАО Банк «Левобережный».
Дополнительно, Министерство труда и социального развития области оказывает помощь льготным категориям граждан: за счёт бюджета предоставляется субсидия на покупку и монтаж газоиспользующего оборудования, а также на проведение необходимых работ на территории участка. Такая поддержка особенно важна для пенсионеров, ветеранов труда и многодетных семей, которые часто не имеют возможности самостоятельно оплатить все этапы подключения.
Реализация программы продолжается в плановом порядке и под контролем региональных властей. Задача — не просто провести газ к участку, а обеспечить реальное улучшение условий жизни для десятков тысяч жителей области. Властями подчёркивается: участие в программе догазификации бесплатно, за исключением внутренних работ и покупки оборудования. А значит, для многих семей открывается реальная возможность перейти на более экологичный, безопасный и экономичный способ отопления.