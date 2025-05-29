Доллар упал до отметки ниже трех рублей на торгах 29 мая в Беларуси. Информация опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогу торгов, которые завершились после 13.00, доллар снизился на 0,0193 и стоит 2,99 рубля.
Что касается евро, то он подешевел на 0,0372, или 1,09% и стоит 3,38 рубля.
Российский рубль прибавил 0,41%, или 0,0154. За 100 российских рублей нужно будет отдать 3,77 белорусского рубля.
Китайский юань стал дешевле на 0,65%, или 0,0273. Так, за 10 юаней необходимо будет отдать 4,14 рубля.
Тем временем белорусский «Приорбанк» планирует выкупить пакет своих акций у государства.
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