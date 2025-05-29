Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар упал до отметки ниже трех рублей на торгах 29 мая в Беларуси

Доллар стоит меньше трех рублей после торгов в Беларуси 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

Доллар упал до отметки ниже трех рублей на торгах 29 мая в Беларуси. Информация опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогу торгов, которые завершились после 13.00, доллар снизился на 0,0193 и стоит 2,99 рубля.

Что касается евро, то он подешевел на 0,0372, или 1,09% и стоит 3,38 рубля.

Российский рубль прибавил 0,41%, или 0,0154. За 100 российских рублей нужно будет отдать 3,77 белорусского рубля.

Китайский юань стал дешевле на 0,65%, или 0,0273. Так, за 10 юаней необходимо будет отдать 4,14 рубля.

Тем временем белорусский «Приорбанк» планирует выкупить пакет своих акций у государства.

Также мы писали про трудовых мигрантов в Беларуси в 2025 году: что известно, сколько работников, из каких стран и в какие регионы приедет, что сказал Лукашенко и какие условия для работы поставил.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Вознесение Господне 29 мая 2025.

Ранее мы узнали, куда сходить с ребенком в День защиты детей 1 июня, а также 30 и 31 мая 2025 в Минске: программа мероприятий и стоимость билетов.