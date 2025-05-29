Цены на платную медицину в Новосибирске взлетели в четыре раза

В апреле 2025 года цены на платную медицину в регионе выросли на 1,9%, что стало самым резким повышением среди всех потребительских услуг. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом общая инфляция в области составила лишь 0,3%, что ниже среднероссийского показателя.