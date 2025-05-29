Цены на платную медицину в Новосибирске взлетели в четыре раза

В апреле 2025 года цены на платную медицину в регионе выросли на 1,9%, что стало самым резким повышением среди всех потребительских услуг. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом общая инфляция в области составила лишь 0,3%, что ниже среднероссийского показателя.
Годовая инфляция в Новосибирской области достигла 10,9% против 10,2% по стране. Как пояснил Евгений Хацкевич, начальник экономического управления Сибирского главного управления Банка России, рост цен на медицину связан с высоким спросом и увеличением издержек.
За первые три месяца 2025 года стоимость медуслуг в Новосибирске увеличилась на 12,5% в годовом выражении. Основными причинами стали подорожание оборудования, лекарств, расходных материалов, а также необходимость повышения зарплат медицинскому персоналу.